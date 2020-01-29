أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو، في مدينة جيزان المطلة على البحر الأحمر، ومطارات أبها وجيزان وخميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان بثّته قناة المسيرة التابعة لها، إن قواتهم "تصدت لهجوم عسكري كبير استهدف العاصمة صنعاء مؤخراً".

وأضاف سريع أن قواتهم تمكنت من "تحرير مساحة تقدر بأكثر من 2500 كلم مربع طولاً وعرضاً، في محافظتي مأرب (شرق) والجوف (شمال)".

وذكر أن قواتهم شنّت هجوماً مضاداً تمكنت فيه من السيطرة على جميع مناطق مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، ودحر ما وصفها بـ"قوات العدو" المكوّنة من 17 لواءً عسكرياً و20 كتيبة، والاستيلاء على عتادها بالكامل.

ولم يصدر تعليق فوري عن السعودية أو قوات التحالف العسكري الذي تقوده إزاء تصريحات الحوثيين.