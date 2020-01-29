سياسة
1 دقيقة قراءة
الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى وتعتقل مُصلّين
أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بعد اعتقال شابين فلسطينيين في باحات المسجد بدعوى وجود سكين بحوزتهما.
الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى وتعتقل مُصلّين
الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة / Reuters
29 يناير 2020

أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد اعتقال شابين فلسطينيين في باحات المسجد.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول "أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى بشكل كامل".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين في باحات المسجد، بزعم وجود سكين بحوزتهما".

"لا يوجد مبرر لإغلاق أبواب المسجد، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن هذا الإجراء المرفوض".

- مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أيضاً أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، ومنعت الدخول أو الخروج منها.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطة السلام للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us