أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد اعتقال شابين فلسطينيين في باحات المسجد.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة الأناضول "أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى بشكل كامل".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين في باحات المسجد، بزعم وجود سكين بحوزتهما".

"لا يوجد مبرر لإغلاق أبواب المسجد، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن هذا الإجراء المرفوض". - مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أيضاً أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، ومنعت الدخول أو الخروج منها.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطة السلام للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".