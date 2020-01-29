سياسة
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أردوغان: لم يعد في سوريا شيء اسمه "مسار أستانا"
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقف العمل بـ"مسار أستانا" بشأن سوريا، بعد استمرار النظام السوري في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، وقال: "علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجدَّداً، والنظر في ما يمكن أن نفعله".
أردوغان: لم يعد في سوريا شيء اسمه "مسار أستانا"
أردوغان: في حال التزمت روسيا اتفاقَي سوتشي وأستانا فإن تركيا ستواصل التزامهما / AA
29 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إنه لم يعُد في سوريا شيء اسمه "مسار أستانا"، في إشارة منه إلى استمرار النظام السوري في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "لم يتبقَّ شيء اسمه "مسار أستانا". علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجدَّداً، والنظر في ما يمكن أن نفعله".

وأضاف: "في حال التزمت روسيا اتفاقَي سوتشي وأستانا، فإن تركيا ستواصل التزامهما. روسيا لم تلتزم الاتفاقين إلى الآن"، مؤكّداً أن بلاده حاليّاً تُعتبر لاعباً أساسيّاً على الطاولة في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة أنه في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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