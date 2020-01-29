قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إنه لم يعُد في سوريا شيء اسمه "مسار أستانا"، في إشارة منه إلى استمرار النظام السوري في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "لم يتبقَّ شيء اسمه "مسار أستانا". علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجدَّداً، والنظر في ما يمكن أن نفعله".

وأضاف: "في حال التزمت روسيا اتفاقَي سوتشي وأستانا، فإن تركيا ستواصل التزامهما. روسيا لم تلتزم الاتفاقين إلى الآن"، مؤكّداً أن بلاده حاليّاً تُعتبر لاعباً أساسيّاً على الطاولة في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة أنه في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.