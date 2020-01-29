سياسة
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النظام السوري يعلن سيطرته على مدينة معرّة النعمان بإدلب
أعلن النظام السوري سيطرته بالكامل على مدينة معرة النعمان شمال غربي سوريا، بفضل دعم روسي وإيراني، في تجاهل لتفاهمات أستانا واتفاقية سوتشي.
النظام السوري يعلن سيطرته على مدينة معرّة النعمان بإدلب
النظام السوري يعلن سيطرته بالكامل على معرة النعمان / AA
29 يناير 2020

تمكنت قوات النظام السوري الثلاثاء، من السيطرة بشكل كامل على مدينة معرة النعمان الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب، بفضل دعم روسي وإيراني، في تجاهل لتفهمات أستانا واتفاقية سوتشي.

وكانت معرة النعمان التي تُعَدّ أكبر مناطق إدلب، تخضع لسيطرة المعارضة السورية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.

واضطُرّ نحو 300 ألف مدني كانوا يعيشون في المدينة، إلى مغادرتها، بعد بدء النظام قصفها منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وتبعد معرة النعمان عن مركز محافظة إدلب 40 كيلومتراً، وتحتوي على أماكن تاريخية من العهد العثماني، مثل المساجد والخانات والمدارس.

ويزيد أهمية معرة النعمان الاستراتيجية مرور طريق M5الدولي، الذي يربط حلب وإدلب بمحافظات حماة وحمص ودمشق، من منتصفها.

وحوّلَت قوات النظام السوري وداعمته روسيا المدينة بعد السيطرة عليها إلى مدينة أشباح، إذ تسبب القصف في إلحاق أضرار كبيرة بالأبنية السكنية والأماكن التاريخية والأثرية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدنيّ، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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