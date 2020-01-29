بعد عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، سارع الفلسطينيون إلى إعلان رفضهم القاطع لها، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الخطة "لن تمرّ وستذهب إلى مزبلة التاريخ، كما ذهبت مشروعات التآمر في هذه المنطقة".

وعلى الرغم من رفض الجانب الفلسطيني المشاركة في لحظة الإعلان، فإن أطرافاً عربية كانت حاضرة، بمشاركة السفير الإماراتي في واشنطن، إلى جانب نظيريه العماني والبحريني.

بعد الإعلان تباينت ردود الفعل العربية بين مواقف تبدو مؤيدة بحذر، وأخرى متأنية داعية إلى دراسة الخطة بتأنٍّ، ومواقف قليلة رافضة، فيما اختار البقية الصمت. هنا بعض هذه المواقف.

الجامعة العربية

تعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية السبت، في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني لمناقشة خطة ترمب.

وقال الأمين العامّ للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء، إن القراءة الأولى لخطة ترمب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة، مضيفاً: "إننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهدٍ جادّ يُبذل من أجل تحقيق السلام".

وقالت الجامعة في بيان، إن صفقة القرن تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة، مشيرةً إلى أن الموقف الفلسطيني هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي إزاء الخطة.

وذكرت الجامعة أن خطة السلام الأمريكية غير مُلزِمة، وأن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهون بإرادة الطرفين لا بإرادة طرف دون الآخر.

وشدّدَت الجامعة على أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة الاحتلال.

وأردفت بأن أي خطة جادة لتحقيق السلام لا بد أن تلبِّي تطلعات الجانبين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازي، بحيث تكون التنازلات المُقدَّمة متكافئة.

ولفتت الجامعة إلى أن الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الأمريكية الذي سيتبلور في اجتماع السبت.

وكان سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة دياب اللوح قال الثلاثاء، إن فلسطين طلبت رسميّاً عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وأضاف أن الاجتماع "يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب موقفاً عربيّاً موحَّداً، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حلّ الدولتين".

وتابع بأن تلك المخططات تستهدف القضاء على "فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتُلّت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

الإمارات

الإمارات كانت حاضرة في لحظة الإعلان، وأعلنت دعمها صفقة القرن، ونشرت السفارة الإماراتية في واشنطن بياناً اعتبرت فيه أن "الخطة المعلنة اليوم بمثابة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة".

وقال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في البيان، إن "دولة الإمارات تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي"، وأكّد أن "هذه الخطة هي مبادرة جادة تتناول العديد من المشكلات التي برزت خلال السنوات الماضية".

البحرين

البحرين كانت حاضرة أيضاً في لحظة الإعلان، وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عنها أي بيان أو موقف حتى الآن، فإن وثيقة صادرة عن البيت الأبيض الثلاثاء أظهرت أن ورشة البحرين التي عُقدت في يونيو/حزيران 2019، تضع أساساً لتنفيذ الشق الاقتصادي لصفقة القرن.

وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أن الخطة الاقتصادية المعروضة في البحرين قبل شهور "ستمكّن الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع مزدهر، يتكون من ثلاث مبادرات، هي الاقتصاد والشعب والحكومة".

وخرجت ورشة البحرين "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار"، التي لاقت مقاطعة عربية ودولية واسعة، بتعهدات بتقديم منح وتسهيلات مالية بأكثر من 50 مليار دولار، على شكل استثمارات خلال السنوات العشر المقبلة، وهو نفس المبلغ الذي أعلن عنه ترمب الثلاثاء.

مصر

أعلنت الخارجية المصرية تقديرها جهود الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى دراسة صفقة القرن، حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الخارجية إن مصر "تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

ودعت الوزارة "الطرفين المعنيين إلى الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية".

ولفتت إلى أهمية طرح الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي رؤيتيهما إزاء الخطة الأمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدِّي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضافت: "ترى مصر أهمية النظر إلى مبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وَفْقاً للشرعية الدولية ومقرراتها".

قطر

أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن تقديرها "لمساعي الإدارة الأمريكية الحالية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، طالما كان ذلك في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة أنه "من الضرورة بمكان تأكيد أن نجاح أي مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع، الذي دام لأكثر من سبعة عقود، يبقى منوطاً بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية".

وأضاف البيان: "لقد سبق لجميع الدول العربية تبني المبادرة العربية للسلام من خلال الجامعة العربية التي وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل".

وأكّدَت دولة قطر في هذا السياق استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لأي مساعٍ ضمن هذه الأسس لحل القضية الفلسطينية، موضحةً أنه "لا يمكن للسلام أن يكون مستداماً ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وفي العودة إلى أراضيه".

كما أكّد البيان أن "رفاه الشعب الفلسطيني مشروط بتحقيق السلام العادل، وأن دولة قطر لن تتأخر عن تقديم العون لمؤسسات دولته واقتصاده".

الأردن

أكّد الأردن أن حلّ الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم، حسبما جاء في بيان لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال الصفدي: "المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها"، وأضاف: "القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى".

ونوّه بأن الأردن "سينسّق مع الأشقَّاء في فلسطين والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة القادمة في إطار الإجماع العربي"، ولفت في ذات السياق إلى أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية السبت القادم.

وحذّر الصفدي من "التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضمّ الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس".

واعتبر الوزير الأردني أن هذه الإجراءات "خرق للقانون الدولي وأعمال استفزازية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتُر والتصعيد"، وبيّن أن الأردن "يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكّد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي".

السعودية

أكّد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف بلاده "الثابت" من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فجر الأربعاء، أن العاهل السعودي أكّد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته".

لبنان: حزب الله وتيار المستقبل

حذر حزب الله اللبناني من أن صفقة القرن "سيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها"، وقال في بيان إن "الخطوة الأمريكية خطيرة للغاية وسيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية الشيطانية وبعد عقود من دعم العدو واحتلاله واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توّجَت عدوانها بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

وشدّد على أن "هذه الصفقة لم تكُن لتحصل لولا تواطؤ وخيانة عدد من الأنظمة العربية الشريكة سرّاً وعلانية في هذه المؤامرة"، وقال: "أمتنا وشعوبها الحية قادرة على الإطاحة بهذه الصفقة في وقت قريب".

واعتبر أن صفقة السلام المزعومة "تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، وتصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها".

من جهته شدّد تيار المستقبل اللبناني الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على أنه لن يعلو حق فوق الحق الفلسطيني في رفض صفقة القرن، وأكد في بيانه "ضرورة التمسك بحق العودة لإخوتنا اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما نتمسك به في لبنان، في ظل الإجماع على رفض التوطين واعتبار حق العودة حقاً مقدَّساً".

وقال تيار المستقبل: "لا يمكن أن تمرّ صفقة القرن على حساب الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي للدفاع عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".

وأعاد البيان التشديد على أن الوقوف خلف وحدة الشعب الفلسطيني وقيادته في رفض هذه الصفقة التي تستند إلى وعد بلفور، هو واجب عربي وقومي وأخلاقي وإنساني.

ودعا المستقبل في بيانه العالَم العربي والإسلامي إلى أوسع تضامن مع القضية الفلسطينية، واعتبار هذه الصفقة "بمثابة صفعة لكل مساعي الوصول إلى سلام عادل، وتأكيد رفض أي نوع من أنواع التوطين".

البرلمان العراقي

دعا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف "حازم" تجاه صفقة القرن، وقال في بيان إن إعلان ترمب في هذا التوقيت "المشبوه"، سيؤدي إلى اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف أن "ترمب استغل ضعف الحكومات العربية وعدم وحدة الموقف في شتى أرجاء الوطن العربي والإسلامي إزاء القضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة"، وأبدى أسفه لحضور سفراء دول الإمارات وعمان والبحرين في مؤتمر الكشف عن الصفقة.

ودعا جميع القادة العرب والمسلمين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ "موقف حازم وموحَّد إزاء هذه الصفقة، وعدم القبول إلا بنيل استقلال فلسطين بالكامل وإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع الكعبي: "نجدد تأكيدنا الدائم لوجوب الوقوف ضدّ التحركات الصهيو-أمريكية"، داعياً إلى "ضرورة العمل بخطوات عملية مشتركة لردع التجاوزات المستمرة للكيان الإسرائيلي والوقوف بوجه هذه الصفقة، وتوحيد الكلمة والموقف لحل الأزمة الفلسطينية حلّاً عادلاً يتضمن قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم".