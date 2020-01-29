أعلن حزب أزرق-أبيض، أكبر أحزاب الكنيسيت والمعارض الرئيسي لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليكود، في بيانٍ، دعمه خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال البيان إن خطة ترمب "تتّسق بشكل كامل" مع مواقف الحزب و"تمثّل أساساً قويّاً قابلاً للتطبيق للدفع قُدُماً نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين مع الحفاظ على الترتيبات القائمة بين إسرائيل والأردن ومصر".

وأضاف بيان أزرق-أبيض: "كي يكون التنفيذ ممكناً، على إسرائيل التحرك قُدُماً نحو تشكيل حكومة قوية مستقرّة يقودها شخص يمكنه تكريس كامل وقته وطاقته نحو ضمان أمن البلاد ومستقبلها"، مستبعداً قدرة نتنياهو على القيادة وهو يواجه اتهامات بالفساد.

ويقود حزبَ أزرق-أبيض، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، خصم نتنياهو السياسي الرئيسي.

وكان غانتس التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الأسبوع في البيت الأبيض لمناقشة "مقترح الرئيس للسلام".