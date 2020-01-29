سياسة
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البنتاغون: إصابة 50 جندياً أمريكيّاً بارتجاج في الدماغ بعد القصف الإيراني
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 50 جنديّاً أمريكيّاً أصيبوا بارتجاج في الدماغ جراء الهجوم بصواريخ بالستية أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد غربي العراق مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.
البنتاغون: إصابة 50 جندياً أمريكيّاً بارتجاج في الدماغ بعد القصف الإيراني
عزا البنتاغون الحصيلة الجديدة إلى أن أعراض الارتجاج الدماغي غالباً ما تستغرق أياماً عدة قبل أن تظهر / AP
29 يناير 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، إصابة 50 جنديّاً أمريكياً بارتجاج في الدماغ جراء الهجوم بصواريخ بالستية أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد غربي العراق مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون توماس كامبل في بيان الثلاثاء، أن 31 من هؤلاء الجنود عولجوا في القاعدة وعادوا إلى الخدمة في وحداتهم، في حين أخلي 18 جنديّاً إلى ألمانيا لتلقِّي العلاج في مستشفى عسكري أمريكي هناك، في حين نُقل المصاب الأخير إلى مستشفى في الكويت.

وكان البنتاغون أعلن الجمعة، أن القصف الإيراني الذي لم يخلّف قتلى أو جرحى، أدَّى إلى إصابة 34 جنديّاً أمريكياً بارتجاج في الدماغ.

يأتي إعلان البنتاغون بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غداة الهجوم، أنه "لم يُصَبْ أي أمريكي" في تلك الضربات، وعندما سُئل عن ذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي، قلّل ترمب مجدداً من تأثير الضربات الإيرانية، وقال: "سمعت أن (الجنود) لديهم صداع. أنا لا أعتبر ذلك إصابة خطيرة".

في المقابل اتهم الديمقراطيون الرئيس بالكذب على الشعب الأمريكي، وبالتقليل من احترام الجنود الجرحى، فيما عزا البنتاغون الحصيلة الجديدة إلى أن أعراض الارتجاج الدماغي غالباً ما تستغرق أياماً عدة قبل أن تظهر.

وفجر 8 يناير/كانون الثاني، أطلقت طهران صواريخ بالستية على قاعدتَي عين الأسد وأربيل، حيث يتمركز عدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق، ردّاً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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