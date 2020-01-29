قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.

وقال النائب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو وإنه وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة.

وأضاف إنجل في بيان أنه سيعلن موعد الجلسة قريباً.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة أمريكية مسيَّرة في العراق في يناير الجاري.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقلّ مع بومبيو، وكان من المقرَّر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، لكن الوزير رفض الحضور.