سياسة
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لجنة بالكونغرس: بومبيو وافق على الإدلاء بشهادته حول العراق وإيران
قال النائب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تَحدَّث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وإنه وافق على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.
لجنة بالكونغرس: بومبيو وافق على الإدلاء بشهادته حول العراق وإيران
وزير الخارجية الأمريكي يُبدِي استعداده للإدلاء بشهادته في الكونغرس حول العراق / Reuters
29 يناير 2020

قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.

وقال النائب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو وإنه وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة.

وأضاف إنجل في بيان أنه سيعلن موعد الجلسة قريباً.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة أمريكية مسيَّرة في العراق في يناير الجاري.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقلّ مع بومبيو، وكان من المقرَّر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، لكن الوزير رفض الحضور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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