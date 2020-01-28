سياسة
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الخارجية التركية: الخطة الأمريكية المزعومة للسلام "ولدت ميتة"
وزارة الخارجية التركية تقول إن صفقة القرن المزعومة إنما هي خطة ضم ترمي لقتل حل الدولتين واغتصاب أراضي فلسطين.
الخارجية التركية: الخطة الأمريكية المزعومة للسلام "ولدت ميتة"
الخارجية التركية تقول إن صفقة القرن ولدت ميتة  / AA
28 يناير 2020

قالت وزارة الخارجية التركية، إن الخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط "ولدت ميتة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء، حول الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترمب اليوم، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وقال البيان إن "هذه الخطة، إنما هي خطة ضم ترمي لقتل حل الدولتين واغتصاب أراضي فلسطين".

وأكد البيان على أنه "لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال".

وشدد على أن "القدس هي خط أحمر بالنسبة لتركيا".

وأضاف "لن نسمح بالخطوات الرامية لشرعنة الاحتلال والظلم الذي تمارسه إسرائيل، وسنقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأردف " سنواصل العمل من أجل فلسطين مستقلة على الأراضي الفلسطينية، ولن ندعم أي خطة لا تقبلها فلسطين".

وشددت الخارجية التركية، على أنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط "دون إنهاء سياسات الاحتلال".

ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية "متصلة"، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأوضح ترمب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن خطته تتألف من 80 صحفة، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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