أعلنت الإمارات صباح الأربعاء، تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الإماراتية، ذكرت فيه أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكّد البيان أن الوزارة اتخذت الإجراءات الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العامّ لا يدعو إلى القلق.

ومدينة ووهان الصينية هي بؤرة فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية هناك.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة، و5974 إصابة على الأقلّ، مشيرة إلى أن 1239 حالة منهم خطيرة.