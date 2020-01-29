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ترمب يعلن رسميّاً عن تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية، وعباس يؤكّد رفضه الصفقة ويصفها بـ"صفعة القرن".

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ترمب يعلن رسميّاً عن تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، رسميّاً عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميّاً بـ"صفقة القرن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. [TRT عربي]

وقال ترمب إن إن "القدس لن تُقسَّم إلى قسمين"، وفقاً لخطته للسلام، مؤكّداً أن "أراضي إسرائيل مكان ديني مقدَّس للشعب اليهودي". [TRT عربي]

وشدّد ترمب على أن خطته "المكونة من ثمانين صفحة، فيها تفاصيل كثيرة، وتقوم على رؤية سيستفيد منها الجانبان، وتؤمِّن مستقبلاً ناجحاً للفلسطينيين والإسرائيليين". [TRT عربي]

عباس: موقفنا من صفقة القرن لم يتغيَّر ونقول ألف لا لـ"صفقة العصر"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، إن "موقف القيادة الفلسطينية من صفقة القرن لم يتغير، ونقول ألف مرة لا لصفقة العصر"، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميّاً في وقتٍ سابقٍ من الثلاثاء. [TRT عربي]

وأكّد عباس في كلمة أذاعها التليفزيون في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أنهم "متمسكون بالثوابت الفلسطينية ومتمسكون بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية"، مشدّداً على أنه "لا يوجد فلسطيني يقبل بدولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها"، في إشارة إلى ما قاله ترمب حول أن خطته لن تقبل بأن تُقسَّم القدس وأنها ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية. [TRT عربي]

وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية ستبدأ "فوراً في اتخاذ كل الإجراءات لتغيير الوضع الوظيفي للسلطة الفلسطينية"، مضيفاً: "سنحارب بكل ما لدينا من طاقة، والتحرُّك السلمي أول هذه الأسلحة". [TRT عربي]