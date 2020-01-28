تَوجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالشكر إلى سفراء دول البحرين وسلطنة عمان والإمارات، على وجودهم خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه الثلاثاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، من أجل الإعلان رسمياً عن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

بدوره أعرب نتنياهو عن سعادته "برؤية سفراء دول عربية معنا"، معتبراً ذلك "إشارة كبيرة إلى تحقيق السلام في المستقبل".

وكشف ترمب خلال المؤتمر الصحفي بعض تفاصيل صفقة القرن، وعلى رأسها أن"القدس لن تُقسّم إلى قسمين، وستبقى جزءاً من إسرائيل".

وشدد ترمب على أن خطته "المكونة من ثمانين صفحة، فيها تفاصيل كثيرة، وتقوم على رؤية سيستفيد منها الجانبان، وتؤمِّن مستقبلاً ناجحاً للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشار ترمب إلى أنه أرسل رسالة إلى الرئيس عباس "وأوضحت له أن تطوير الأراضي الفلسطينية سيستغرق نحو 4 أعوام، وفقاً للخطة، ويمكنكم التفاوض مع إسرائيل خلال تلك الفترة".

وأضاف أن "هذه العملية سوف تنجح إن استجاب الجميع لتلك الفرصة التاريخية"، واصفاً الاتفاق بأنه "تاريخي للفلسطينيين من أجل إنشاء حكم ذاتي لهم، كما أن الخطة ستجلب استثمارات بخمسين مليار دولار إلى الدولة الفلسطينية".

من جانبه، وصف نتنياهو اليوم بأنه "يوم تاريخي"، زاعماً أن "خطة ترمب تضع طريقاً واضحاً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولطالما بحثت إسرائيل عن السلام مع جيرانها العرب.. وأنها خطة عظيمة من أجل إسرائيل ومن أجل السلام".

وشدد نتنياهو على أن "القدس يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية، وأن تكون لإسرائيل السيادة الكاملة على وادي الأردن".

وتابع: "الاعتراف (في إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة) بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، والوقوف في وجه إيران وقتل قاسم سليماني، وكل هذه الأمور تعني أن علاقاتنا غدت قوية جداً مع الولايات المتحدة".

ولفت نتنياهو إلى أنه سيعمل مع ترمب على "تحقيق خطة السلام، من أجل حماية إسرائيل وإنهاء أسباب النزاع"، مؤكداً أن "الفلسطينيين يجب عليهم أن يعترفوا بأن إسرائيل هي دولة اليهود".