قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الولايات المتحدة سوف تعترف بملكية الشعب اليهودي لبعض المناطق إلى الأبد"، وفقاً لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي أعلن عنها الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسمياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده نتنياهو وترمب للإعلان عن "صفقة القرن"، واستهل نتنياهو كلمته فيه بتوجيه الشكر إلى الرئيس الأمريكي "على جهوده الرائعة"، كما أعرب عن سعادته "برؤية سفراء دول عربية معنا، وهذه إشارة كبيرة إلى تحقيق السلام بالمستقبل".

ووصف نتنياهو اليوم بأنه "يوم تاريخي"، زاعماً أن "خطة ترمب تضع طريقاً واضحاً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولطالما بحثت إسرائيل عن السلام مع جيرانها العرب.. وأنها خطة عظيمة من أجل إسرائيل ومن أجل السلام".

وشدد نتنياهو على أن "القدس يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية، وأن تكون لإسرائيل السيادة الكاملة على وادي الأردن".

وتابع: "الاعتراف (في إشارة إلى اعتراف الولايات المتحدة) بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان والوقوف في وجه إيران وقتل قاسم سليماني وكل هذه الأمور تعني أن علاقاتنا غدت قوية جداً مع الولايات المتحدة".

ولفت نتنياهو إلى أنه سيعمل مع ترمب على "تحقيق خطة السلام، من أجل حماية إسرائيل وإنهاء أسباب النزاع"، مؤكداً أن "الفلسطينيين يجب عليهم أن يعترفوا بأن إسرائيل هي دولة اليهود".

وأضاف: "يجب أن يُنزع سلاح الفصائل في قطاع غزة، وتُحل قضية اللاجئين خارج أراضي دولة إسرائيل".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "خطة ترمب للسلام تقدم للفلسطينيين الطريق إلى حكم ذاتي ودولة مستقلة".