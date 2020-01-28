سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: أبو ظبي والقاهرة تقدمان الدعم لحفتر على الرغم من عدم شرعيته
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال في داكار، إن "أبو ظبي والقاهرة تقدمان جميع أنواع الدعم لخليفة حفتر على الرغم من عدم شرعيته".
أردوغان: أبو ظبي والقاهرة تقدمان الدعم لحفتر على الرغم من عدم شرعيته
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال / AA
28 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن "أبو ظبي والقاهرة تقدمان جميع أنواع الدعم لخليفة حفتر على الرغم من عدم شرعيته".

واتهم أردوغان حفتر بأنه "غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا".

ولفت الرئيس التركي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال في داكار، إلى أن "حفتر يستعين بعناصر من مجموعة فاغنر والجميع يعلم أن من يقف وارءه مرتزقة".

وشدد أردوغان على أن "حفتر لا يتمتع حالياً بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا أو على صعيد المجتمع الدولي".

وقدمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في سبتمبر/أيلول 2019، شكوى ضد الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية".

واتهمت الحكومة المعترف بها دولياً نهاية الشهر ذاته، "الطيران الإماراتي المُسيّر" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (شرق طرابلس)، دعماً لمليشيات حفتر، فيما تلتزم أبو ظبي الصمت تجاه هذه الاتهامات.

وتواصل مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us