قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن "أبو ظبي والقاهرة تقدمان جميع أنواع الدعم لخليفة حفتر على الرغم من عدم شرعيته".

واتهم أردوغان حفتر بأنه "غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا".

ولفت الرئيس التركي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال في داكار، إلى أن "حفتر يستعين بعناصر من مجموعة فاغنر والجميع يعلم أن من يقف وارءه مرتزقة".

وشدد أردوغان على أن "حفتر لا يتمتع حالياً بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا أو على صعيد المجتمع الدولي".

وقدمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في سبتمبر/أيلول 2019، شكوى ضد الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة "العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية".

واتهمت الحكومة المعترف بها دولياً نهاية الشهر ذاته، "الطيران الإماراتي المُسيّر" بقصف أهداف "مدنية حيوية" في مدينة سرت (شرق طرابلس)، دعماً لمليشيات حفتر، فيما تلتزم أبو ظبي الصمت تجاه هذه الاتهامات.

وتواصل مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق.