سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان.. النيابة تستدعي البشير للتحقيق معه في انقلاب 1989‎
استدعت النيابة العامة بالسودان الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق معه بشأن البلاغ المدون ضد مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 ومنفذيه.
السودان.. النيابة تستدعي البشير للتحقيق معه في انقلاب 1989‎
البشير خضع للتحقيق في قضية تدبير انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 / AFP
28 يناير 2020

استدعت النيابة العامة بالسودان الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق معه بشأن البلاغ المدون ضد مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 ومنفذيه.

وفي تصريح للأناضول، قال معز حضرة المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي الانقلاب المذكور، إن "البشير خضع للتحقيق"، من دون تفاصيل أكثر.

وأضاف حضرة أن "(تحقيقات) البلاغ في مواجهة المتهمين بشأن انقلاب 1989 أوشكت على نهايتها".

وتابع: "نتوقع الدفع بالبلاغ إلى المحكمة في الأيام المقبلة".

والأحد، استدعت النيابة أيضاً بكري حسن صالح أحد أبرز القادة العسكريين في نظام البشير، للتحقيق معه في البلاغ نفسه.

ويعد بكري من المسؤولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه السلطة عام 89، وتنقّل في مناصب عديدة قبل أن يكون النائب الأول للرئيس لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيساً للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه عام 2018.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.

وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام في العاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاباً عسكرياً عام 1989".

وفي 13 مايو/أيار، أعلنت النيابة الموافقة على فتح تحقيق في البلاغ المذكور، واستمعت في 22 يونيو/حزيران 2019، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي.

فيما استدعت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" والقيادي بالحزب إبراهيم السنوسي.

وفي الشهر ذاته، طلبت من سلطات السجون استجواب البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، والثلاثة الأخيرين من رموز النظام السابق المتهمين بالمشاركة في الانقلاب.

وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us