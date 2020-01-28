سياسة
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قتلى وجرحى أطفال في قصف عشوائي لميليشيات حفتر على طرابلس
استهدفت ميليشيات حفتر العاصمة طرابلس بقذائف عشوائية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأطفال في ساحة خلف مدرسة في منطقة الهضبة البدري في العاصمة.
قتلى وجرحى أطفال في قصف عشوائي لميليشيات حفتر على طرابلس
تواصل ميليشيات حفتر بشكل شبه يومي قصف أهداف مدنية في طرابلس - صورة أرشيفية / AFP
28 يناير 2020

قُتل عدد من الأطفال وأصيب آخرون، الثلاثاء، في العاصمة الليبية، جراء استهداف ميليشيات حفتر، طرابلس بقذائف عشوائية، حسب ما أعلنه بيان صادر عن عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية.

وقال البيان: "فاجعة في طرابلس قبل قليل بعد سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، سقطت إحداها في ساحة خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري".

وأضاف أن "تقارير أولية عن وقوع وفيات وإصابات لعدد (لم يحدده) من الأطفال".

من جهته، قال جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، في بيان، إن القصف أسفر عن مقتل طفلين في عمر 12 و10 سنوات، وأصاب طفلين آخرين في عمر 10 و9 سنوات دخلا على إثره إلى غرفة العناية الفائقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات الحكومية، إسقاط طائرة مسيرة إماراتية، داعمة لخليفة حفتر، بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وذكرت عملية "بركان الغضب" في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة، بعد أن قصفت عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

وتواصل الميليشيات، بشكل شبه يومي قصف أهداف مدنية في طرابلس، رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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