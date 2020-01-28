سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تدعو إلى عقد اجتماع اللجنة العسكرية بخصوص ليبيا في أقرب وقت
قالت روسيا إنه ينبغي عقد اجتماع اللجنة العسكرية بخصوص ليبيا في أقرب وقت، مؤكدة أن وقف الاشتباكات في ليبيا وتحقيق الحوار بين الأطراف أمر ضروري.
روسيا تدعو إلى عقد اجتماع اللجنة العسكرية بخصوص ليبيا في أقرب وقت
بوغدانوف: وقف إطلاق النار في ليبيا مطبق على الرغم من وقوع بعض الخروقات / AFP
28 يناير 2020

أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ضرورة عقد اجتماع اللجنة العسكرية (5 5) بخصوص ليبيا في أقرب وقت.

وفي تصريحات صحفية لبوغدانوف في العاصمة موسكو، أشار إلى ضرورة وقف الاشتباكات في ليبيا وتحقيق الحوار بين الأطراف.

وشدّد على أهمية توافق وجهات الرأي على إنهاء الأزمة في ليبيا، وعلى أولوية تحقيق التواصل بين الأطراف، وذكر أنّ وقف إطلاق النار في ليبيا مطبق، على الرغم من وقوع بعض الخروقات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي، أعلن الأحد الماضي في بيان، أن مليشيات حفتر نفذت هجوماً برياً جنوب مصراتة، وجرى التصدي له.

ويمثل هجوم حفتر المتواصل على العاصمة الليبية طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحدياً لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بنداً، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us