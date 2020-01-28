أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ضرورة عقد اجتماع اللجنة العسكرية (5 5) بخصوص ليبيا في أقرب وقت.

وفي تصريحات صحفية لبوغدانوف في العاصمة موسكو، أشار إلى ضرورة وقف الاشتباكات في ليبيا وتحقيق الحوار بين الأطراف.

وشدّد على أهمية توافق وجهات الرأي على إنهاء الأزمة في ليبيا، وعلى أولوية تحقيق التواصل بين الأطراف، وذكر أنّ وقف إطلاق النار في ليبيا مطبق، على الرغم من وقوع بعض الخروقات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي، أعلن الأحد الماضي في بيان، أن مليشيات حفتر نفذت هجوماً برياً جنوب مصراتة، وجرى التصدي له.

ويمثل هجوم حفتر المتواصل على العاصمة الليبية طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحدياً لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بنداً، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.