سياسة
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وزير الداخلية التركي: بدأنا منح الجنسية للشاب السوري محمود العثمان
صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان الذي أنقذ سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ.
وزير الداخلية التركي: بدأنا منح الجنسية للشاب السوري محمود العثمان
تصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي بعد البطولة التي أظهرها / AA
28 يناير 2020

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، أن المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان الذي أنقذ سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في ولاية ألازيغ التي شهدت زلزالاً بقوة 6.8 درجة يوم الجمعة الماضي.

وقال صويلو في هذا الخصوص: "المديرية العامة للنفوس والمواطنة، بدأت بإجراءات منح أخينا محمود العثمان وأسرته، الجنسية التركية".

وأمس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات المعنية ستمنح الجنسية لمحمود العثمان وأسرته، مبيناً أنه يدرس في تركيا ويتقن لغاتها.

وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي "سورسورو" دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، إنه سيتم إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية وتسليمها للذين هُدّمت أو تضررت منازلهم في الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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