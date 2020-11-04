سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تغرّم منصات تواصل اجتماعي لمخالفتها قانون تنظيم البثّ عبر الإنترنت
أعلنت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية، تغريم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبيرسكوب ويوتيوب وتيك توك، 10 ملايين ليرة تركية لكل منها.
تركيا تغرّم منصات تواصل اجتماعي لمخالفتها قانون تنظيم البثّ عبر الإنترنت
الشركات لم تلتزم قانون وجوب فتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا / AP
4 نوفمبر 2020

أعلنت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية تغريم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبيرسكوب ويوتيوب وتيك توك، مبلغ 10 ملايين ليرة تركية لكل منها.

ويأتي هذا القرار بسبب عدم تطبيق تلك الشركات قانوناً يقضي بوجوب فتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها.

ووفقاً للقانون رقم 7253 الذي يقضي بتعديل قانون تنظيم البثّ على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكَبة من خلال هذه البرامج والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن المدة الممنوحة لتلك الشركات انتهت في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وستفرض تركيا غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة تركية على تلك الشركات إذا لم تُدفَع الغرامات المفروضة وفقاً للقرار الصادر خلال 30 يوماً.

وإذا لم تلتزم الشركات فستحظر تركيا نشر الإعلانات على تلك المنصات، ثم تخفض سرعة التصفح بنسبة 50%.

أما إذا فتحت تلك الشركات مكاتب تمثيلية لها في وقت لاحق، فسيُحصَّل ربع الغرامات المفروضة عليها في ذلك الحين.

يُذكر أن تلك الشبكات تمتلك مكاتب تمثيلية في عديد من دول العالم، وتمتلك منصة تيك توك التي يستخدمها ملايين الأتراك على سبيل المثال مكاتب تمثيلية في 126 مدينة، منها بكين ولندن ونيويورك وباريس ودبي وطوكيو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us