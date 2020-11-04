أعلنت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية تغريم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبيرسكوب ويوتيوب وتيك توك، مبلغ 10 ملايين ليرة تركية لكل منها.

ويأتي هذا القرار بسبب عدم تطبيق تلك الشركات قانوناً يقضي بوجوب فتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها.

ووفقاً للقانون رقم 7253 الذي يقضي بتعديل قانون تنظيم البثّ على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكَبة من خلال هذه البرامج والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن المدة الممنوحة لتلك الشركات انتهت في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وستفرض تركيا غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة تركية على تلك الشركات إذا لم تُدفَع الغرامات المفروضة وفقاً للقرار الصادر خلال 30 يوماً.

وإذا لم تلتزم الشركات فستحظر تركيا نشر الإعلانات على تلك المنصات، ثم تخفض سرعة التصفح بنسبة 50%.

أما إذا فتحت تلك الشركات مكاتب تمثيلية لها في وقت لاحق، فسيُحصَّل ربع الغرامات المفروضة عليها في ذلك الحين.

يُذكر أن تلك الشبكات تمتلك مكاتب تمثيلية في عديد من دول العالم، وتمتلك منصة تيك توك التي يستخدمها ملايين الأتراك على سبيل المثال مكاتب تمثيلية في 126 مدينة، منها بكين ولندن ونيويورك وباريس ودبي وطوكيو.