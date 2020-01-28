ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 106 حالات وفاة و4515 إصابة مؤكدة، حسب التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة في الصين، الذي رصد الوضع الوبائي للفيروس حتى نهاية الاثنين، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وحسب التقرير ذاته، فإن 976 من المصابين ما زالوا في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 6797 شخصاً بهذا الفيروس.

وشهد الاثنين تسجيل 1771 حالة إصابة مؤكدة، و2077 حالة إصابة مشتبه بها، و26 حالة وفاة، بينها 24 حالة في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في بكين وواحدة في مقاطعة هاينان.

من جهة أخرى، أوصت الإدارة الوطنية للهجرة في الصين، الثلاثاء مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج، ضمن الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار الفيروس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الإدارة، في بيان: "نوصي المقيمين في الصين بإرجاء رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، ولفتت إلى أن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".

وكانت بكين قد علقت منذ الاثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج، فيما عززت بلدان عديدة الإجراءات الوقائية على حدودها، بعد تسجيل نحو 50 إصابة في دول عدة في العالم منذ أن كشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ووهان.

وينتقل فيروس "كورونا الجديد" عن طريق الجو عبر طريق التنفس والعطس والسعال، ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.