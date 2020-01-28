سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 28 يناير/كانون الثاني 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إنه سينشر تفاصيل خطة السلام المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن" الثلاثاء ظهراً بالتوقيت المحلي / AA
28 يناير 2020

أهم الأحداث:

ترمب يقول إن تفاصيل صفقة القرن "ستُنشر الثلاثاء وعلى الفلسطييين قبولها"، وأردوغان يقول إن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا.

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      ترمب: تفاصيل "صفقة القرن" تنشر الثلاثاء وعلى الفلسطييين قبولها

        قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن" الثلاثاء ظهراً بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش). [الأناضول]

        وأضاف ترمب الاثنين، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن "الفلسطينيين يجب عليهم أن يوافقوا على خطة السلام لأنها تصب في صالحهم"، مؤكداً أنه توجد "فرصة" لنجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط، واصفاً إياها بأنها "منطقية جداً للجميع". [TRT عربي]

        من جهته قال نتنياهو إن خطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط "ربما تكون فرصة القرن"، وإنها تمنح "إمكانية تحقيق سلام تاريخي". [TRT عربي]

        أردوغان: حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا

          أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن الجنرال الليبي "خليفة حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام". [TRT عربي]

          وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو بالعاصمة الغامبية بانجول: "تصريح المتحدث باسم حفتر بأن 'الحل في ليبيا على فوهات البنادق' ذو مغزى، إذ يُظهر أن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام". [الأناضول]

          وأضاف: "نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناءً عليه يبدون مواقفهم"، مؤكداً أن "حفتر الهارب من موسكو وبرلين ينتهك وقف إطلاق النار وينبغي إيقافه لتحقيق السلام في ليبيا". [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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