أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد)، مساء الاثنين، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في ولاية "ألازيغ" (شرق) التي تعرضت لزلزال الجمعة.

وأوضحت "أفاد"، في بيان، أنه تم خلال عمليات البحث والإنقاذ، إخراج 45 شخصاً من تحت الأنقاض في حالة صحية سليمة، في حين بلغت الحصيلة الأخيرة للوفيات 41 شخصاً.

وأضافت أن عدد من نُقلوا إلى المستشفيات 1607 أشخاص، غادر منهم 1532 بعد العلاج.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب "أفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.