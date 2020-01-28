سياسة
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حصيلة الوفيات 41.. "أفاد" تعلن انتهاء أعمال الإنقاذ في ولاية ألازيغ التركية
أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد)، مساء الاثنين، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في ولاية "ألازيغ" (شرق) التي تعرضت لزلزال الجمعة. وأوضحت "أفاد"، في بيان، أنه بلغت الحصيلة الأخيرة للوفيات 41 شخصاً.
حصيلة الوفيات 41.. "أفاد" تعلن انتهاء أعمال الإنقاذ في ولاية ألازيغ التركية
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات بمقياس ريختر ولاية ألازيغ مساء الجمعة / AA
28 يناير 2020

أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد)، مساء الاثنين، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في ولاية "ألازيغ" (شرق) التي تعرضت لزلزال الجمعة.

وأوضحت "أفاد"، في بيان، أنه تم خلال عمليات البحث والإنقاذ، إخراج 45 شخصاً من تحت الأنقاض في حالة صحية سليمة، في حين بلغت الحصيلة الأخيرة للوفيات 41 شخصاً.

وأضافت أن عدد من نُقلوا إلى المستشفيات 1607 أشخاص، غادر منهم 1532 بعد العلاج.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب "أفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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