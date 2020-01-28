بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب مستجدات الأوضاع في ليبيا ومنطقة إدلب السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما فجر الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وترمب بحثا آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وإدلب السورية، إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وذكر البيان أن ترمب قدّم تعازيه لأردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا، وأسفر عن وفاة 41 مواطناً تركياً.

وتعليقاً على المكالمة الهاتفية، قال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض جود دير، في بيان، إن الزعيمين تناولا ملفَّي ليبيا وإدلب.

وأضاف دير أن أردوغان وترمب شدّدا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان استمرار وقف إطلاق النار فيها، مؤكدَين ضرورة إنهاء الهجوم المستمر على منطقة إدلب.

وأشار ترمب إلى أهمية حل الخلافات القائمة بين تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط.