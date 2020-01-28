سياسة
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أردوغان وترمب يبحثان هاتفياً ملفَّي ليبيا وإدلب
قال بيان صادر على الرئاسة التركية إن أردوغان وترمب بحثا خلال مكالمة هاتفية آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وإدلب السورية، إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
أردوغان وترمب يبحثان هاتفياً ملفَّي ليبيا وإدلب
شدّد الرئيسان التركي والأمريكي على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان استمرار وقف إطلاق النار فيها / AFP
28 يناير 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب مستجدات الأوضاع في ليبيا ومنطقة إدلب السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما فجر الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وترمب بحثا آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وإدلب السورية، إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وذكر البيان أن ترمب قدّم تعازيه لأردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا، وأسفر عن وفاة 41 مواطناً تركياً.

وتعليقاً على المكالمة الهاتفية، قال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض جود دير، في بيان، إن الزعيمين تناولا ملفَّي ليبيا وإدلب.

وأضاف دير أن أردوغان وترمب شدّدا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان استمرار وقف إطلاق النار فيها، مؤكدَين ضرورة إنهاء الهجوم المستمر على منطقة إدلب.

وأشار ترمب إلى أهمية حل الخلافات القائمة بين تركيا واليونان في البحر الأبيض المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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