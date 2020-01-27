أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن الجنرال الليبي خليفة حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو بالعاصمة الغامبية بانجول.

وقال أردوغان: "تصريح المتحدث باسم حفتر بأن 'الحل في ليبيا على فوهات البنادق' ذو مغزى، إذ يُظهر أن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام".

وأضاف: "نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناءً عليه يبدون مواقفهم"، مؤكداً أن "حفتر الهارب من موسكو وبرلين ينتهك وقف إطلاق النار وينبغي إيقافه لتحقيق السلام في ليبيا".

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحفي، إن "الحل في ليبيا ليس سياسياً وإنما يأتي بالقتال والحرب ضد الإرهابيين" على حد وصفه.

وفي وقت سابق من الاثنين، اختتم أردوغان زيارته إلى الجزائر، وتوجه إلى غامبيا ثاني محطات جولته الإفريقية التي تشمل أيضا السنغال.

ويرافق أردوغان زوجته أمينة، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، إضافةً إلى وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.