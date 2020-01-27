عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، إجراءاته الأمنية ووجوده العسكري على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، تحسباً لخروج مسيرات فلسطينية رافضة لما يُعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية.

وأغلق جيش الاحتلال بالسواتر الترابية طريقاً قُرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي مدينة البيرة، كما أغلق بوابة حديدية على الطريق الواصل بين المدينة ومخيم "الجلزون" للاجئين.

ونصب الجيش الإسرائيلي خياماً على تلة قبالة مدينة البيرة، وأطلق منطاداً يُعتقد أنه يحمل كاميرات مراقبة، كما شوهدت جيبات عسكرية وجرافات إسرائيلية توجد بكثافة قرب المستوطنة المذكورة.

يأتي ذلك عقب دعوات وجّهتها فصائل وناشطون فلسطينيون ونُشرِت على مواقع التواصل الاجتماعي، لخروج مسيرات رافضة لخطة السلام الأمريكية.

ومساء الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيكشف الثلاثاء، عن "صفقة القرن".

جاء ذلك خلال لقاء جمع ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حسب قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

وقال ترمب إن الصفقة "هي خطة مهمة للشرق الأوسط سيحبها نتنياهو وخصمه (زعيم المعارضة بيني غانتس)"، مضيفاً: "نحن قريبون جداً من السلام".

وصفقة القرن هي خطة تدعي واشنطن أنها لتسوية القضية الفلسطينية، من دون أن تعطي للفلسطينيين كامل حقوقهم المعترف بها دولياً.

وتقترح الصفقة المزعومة وفق مصادر صحفية إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلن الفلسطينيون في تصريحات لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة في جميع الفصائل الفلسطينية، عن رفضهم الصفقة الأمريكية التي تبدد حلمهم بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها مدينة القدس، وعملهم على مواجهتها وإفشالها.