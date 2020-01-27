سياسة
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تركيا.. ارتفاع عدد المتوفين جرّاء زلزال ألازيغ إلى 41
أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية أفاد ارتفاع عدد المتوفين جرّاء زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا، الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر الجمعة الماضية، إلى 41 شخصاً.
تركيا.. ارتفاع عدد المتوفين جرّاء زلزال ألازيغ إلى 41
عدد المتوفين جراء زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا، يرتفع إلى 41 شخصاً / AA
27 يناير 2020

ارتفع عدد متوفي زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر الجمعة الماضية، إلى 41 شخصاً.

جاء ذلك في بيان صدر الاثنين، عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية أفاد عبر حسابها على تويتر.

وأكّد البيان مواصلة الفرق أعمال البحث والإنقاذ.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، وفقاً لما أعلنته رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية أفاد، وشعر به سكان دول مجاورة.

وقالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية إن 948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية ألازيغ الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر الجمعة الماضية.

وأوضحت أفاد في بيان، أن 21 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدتها 4 درجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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