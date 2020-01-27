ألقى الأمن اللبناني، الاثنين، القبض على عدد من المحتجين أمام مقر البرلمان في العاصمة بيروت، وسط توترات قبيل انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 الذي أقرته الحكومة السابقة.

وأغلقت القوى الأمنية جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى البرلمان في بيروت، فيما تمكن محتجون من نزع السياج الشائك بعد تدافع مع الأمن على المدخل الشمالي للبرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان، حسب وكالة الأناضول.

وطلبت قوى الأمن من المشاركين في التحركات الحفاظَ على سلمية التظاهر، والابتعاد عن السلك الشائك وعدم محاولة نزعه، حفاظاً على سلامتهم، فيما ناشد المحتجون الجيش لفتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب.

وعمد المتظاهرون إلى رشق سيارات النواب المارة أمامهم بالبيض والطماطم، فيما عملت وحدات الجيش والقوى الأمنية على إبعادهم عن ممرات السيارات.

وجدد المحتجون رفضهم حكومة حسان دياب، التي أعلن تشكيلها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وعلى عكس موقف جماعة "حزب الله" وحلفائها، رفض كل من تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب.