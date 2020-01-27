سياسة
2 دقيقة قراءة
80 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا الجديد" في الصين
ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 80 حالة وفاة و2744 إصابة، فيما كثفت الصين، الاثنين، جهودها الشاملة لاحتواء الفيروس بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع لتجنب انتشار العدوى.
80 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا الجديد" في الصين
طلب الصين من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد / AP
27 يناير 2020

ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 80 حالة وفاة و2744 إصابة، حسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة الصينية، في بيان الاثنين.

وينتقل فيروس "كورونا الجديد" عن طريق الجو عبر التنفس والعطس والسعال، ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم الحنجرة، والسعال، وضيق التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ووهان.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، نجاحها في تطوير لقاحات مضادة للفيروس، الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم.

وكثفت الصين، الاثنين، جهودها الشاملة لاحتواء الفيروس بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع، لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى، فيما طُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير/كانون الثاني إلى ووهان، عاصمة هوباي والمدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث اكتُشِف الفيروس أول مرة الشهر الماضي.

وامتد هذا الحظر ليشمل 17 مدينة يعيش فيها أكثر من 50 مليون نسمة في أكثر تدابير مكافحة الأمراض صرامةً على الإطلاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us