ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في الصين إلى 80 حالة وفاة و2744 إصابة، حسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحة الصينية، في بيان الاثنين.

وينتقل فيروس "كورونا الجديد" عن طريق الجو عبر التنفس والعطس والسعال، ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم الحنجرة، والسعال، وضيق التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ووهان.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، نجاحها في تطوير لقاحات مضادة للفيروس، الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم.

وكثفت الصين، الاثنين، جهودها الشاملة لاحتواء الفيروس بتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع، لإبقاء المواطنين في منازلهم، وتجنب انتشار العدوى، فيما طُلب من وكالات السفر إلغاء الرحلات الجماعية في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت جهود مكافحة المرض بشكل كبير مع تعليق رحلات الطيران والقطارات والحافلات في 22 يناير/كانون الثاني إلى ووهان، عاصمة هوباي والمدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة وسط الصين، حيث اكتُشِف الفيروس أول مرة الشهر الماضي.

وامتد هذا الحظر ليشمل 17 مدينة يعيش فيها أكثر من 50 مليون نسمة في أكثر تدابير مكافحة الأمراض صرامةً على الإطلاق.