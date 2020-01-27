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خلاصات من TRT عربي: 27 يناير/كانون الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 27 يناير/كانون الثاني 2020
في 3 أيام.. نزوح 31 ألف شخص من ريف حلب جراء قصف النظام/ تصوير بلال خالد TRT عربي / TRT Arabi
27 يناير 2020

أهم الأحداث:

تركيا والجزائر تتفقان على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين والتنسيق بشأن ليبيا، ونزوح 31 ألف شخص في 3 أيام من ريف حلب جراء قصف النظام.

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تركيا والجزائر تتفقان على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين والتنسيق بشأن ليبيا

اتفق الرئيسان التركي والجزائري على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، إضافة إلى التنسيق اليومي حول تطورات الأوضاع هناك، كما اتفقا على تطوير العلاقات بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري. [TRT عربي]

,وقال الرئيس الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أردوغان في العاصمة الجزائر: "اتفقنا على التنسيق بيننا، وكذلك أن نسعى للسلم". [TRT عربي]

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر إلى خمسة مليارات دولار.

وقال إن بلاده وافقت على منح تركيا أرضاً لبناء سفارة جديدة على الطراز التركي، وفتح مركز ثقافي تركي في الجزائر، وآخَر جزائري في تركيا. [الأناضول]

في 3 أيام.. نزوح 31 ألف شخص من ريف حلب جراء قصف النظام

نزح 31 ألفاً و600 مدني سوري خلال الأيام الثلاثة الماضية، من ريفي حلب الغربي والجنوبي الواقعين ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وذلك جراء هجمات النظام السوري وروسيا ومجموعات موالية لإيران على المنطقة. [TRT عربي]

جاء ذلك حسب معلومات أفاد بها محمد حلاج مدير "منسقي الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنية بجمع البيانات عن النازحين. [الأناضول]

وأوضح حلاج أن حالات النزوح حصلت في مناطق دارة عزة وأتارب وحريتان وعندان وعين جارة وقاسمية وسلّوم وخان طومان وخان العسل ومناطق أخرى.

وتوجه معظم النازحين إلى المخيمات الموجودة قرب الحدود التركية، فيما نزح البعض الآخر إلى المناطق المحررة من الإرهابيين عبر عمليتَي درع الفرات وغصن الزيتون. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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