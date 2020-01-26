سياسة
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تفجير في أعزاز السورية يودي بحياة 5 مدنيين
تَسبَّب تفجير سيارة مفخَّخة في مقتل 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين في مدينة أعزاز بريف حلب السورية الأحد، وتفيد مصادر محلية لوكالة الأناضول عن احتمالية ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات خطيرة.
تفجير في أعزاز السورية يودي بحياة 5 مدنيين
تفجير في أعزاز السورية يودي بحياة 5 مدنيين / Reuters
26 يناير 2020

قُتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون الأحد، إثر تفجير إرهابي بسيارة مفخَّخة وقع في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا، حسبما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر لمراسل الأناضول، أن حصيلة الضحايا أولية، ويُتوقَّع ارتفاع أعداد القتلى لوجود إصابات خطيرة بين الجرحى.

ولفتت إلى نقل المصابين إلى مراكز صحية لتلقِّي العلاج.

ووجهت مصادر أمنية في المدينة أصابع الاتهام في التفجير إلى تنظيم YPG الإرهابي.

ويستهدف إرهابيو YPG بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقاً من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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