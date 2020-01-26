تقدمت قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، مقابل خسائر كبيرة تعرضت لها على خطوط الاشتباك في ريف محافظة حلب المجاورة، حسب وكالة الأناضول.

ويواصل النظام هجماته البرية بدعم من روسيا ومجموعات أجنبية موالية لإيران، للسيطرة على المناطق السكنية داخل منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وسيطرت قوات النظام على قرى تلمنس ومعرشمشمة والغدفة في معرة النعمان، عقب اشتباكات عنيفة دارت مع مقاتلي المعارضة الليلة الماضية، وبذلك أصبحت قوات النظام تبعد عن مركز معرة النعمان نحو 3 كيلومترات من الجنوب، ومثلها من الشرق، و10 كيلومترات من الشمال.

في المقابل، تعرضت قوات النظام لخسائر كبيرة بعد محاولتها التقدم في منطقتَي الراشدين والصحفيين إلى خط إكسار في ريف حلب، وتمكنت قوات المعارضة من صد الهجمات في المنطقة وتحييد دبابتين وناقلة جند ومضاد طيران وعدد كبير من المسلحين، حسب وكالة الأناضول.