قالت مصادر دبلوماسية جزائرية الأحد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد تحمل "أهدافاً تاريخية إلى نقل العلاقات المثالية بين البلدين إلى مستوى استراتيجي"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وتوقعت المصادر "إقدام الجانبين التركي والجزائري على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية"، من دون تحديد طبيعتها.

ويصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق الأحد، إلى الجزائر، في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون بين البلدين وقضايا دولية راهنة.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية السبت، أنه "تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون يقوم الرئيس أردوغان بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر تستغرق يومين".

وأضاف: "خلال الزيارة سيُجري الرئيسان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون"، وأوضح أن المحادثات بين الجانبين "تشمل أيضاً التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتعتبر الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بحجم مبادلات يتراوح بين 3.5 و5 مليارات دولار سنوياً، ويتخطى حجم الاستثمارات التركية في الجزائر عتبة 3 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعها فوق 5 مليارات دولار، كما يرتبط البلدان بمعاهدة صداقة استراتيجية منذ 2006.

وبعد زيارته إلى الجزائر، سيتوجه أردوغان والوفد المرافق له إلى غامبيا والسنغال، وتستمر جولته إلى الدول الإفريقية الثلاث حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.