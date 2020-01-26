سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر: زيارة أردوغان تهدف إلى نقل علاقات البلدين إلى مستوى استراتيجي
قالت مصادر دبلوماسية جزائرية الأحد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد تحمل "أهدافاً تاريخية إلى نقل العلاقات المثالية بين البلدين إلى مستوى استراتيجي".
الجزائر: زيارة أردوغان تهدف إلى نقل علاقات البلدين إلى مستوى استراتيجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل في وقت لاحق الأحد، إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين / AA
26 يناير 2020

قالت مصادر دبلوماسية جزائرية الأحد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد تحمل "أهدافاً تاريخية إلى نقل العلاقات المثالية بين البلدين إلى مستوى استراتيجي"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).

وتوقعت المصادر "إقدام الجانبين التركي والجزائري على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية"، من دون تحديد طبيعتها.

ويصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق الأحد، إلى الجزائر، في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون بين البلدين وقضايا دولية راهنة.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية السبت، أنه "تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون يقوم الرئيس أردوغان بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر تستغرق يومين".

وأضاف: "خلال الزيارة سيُجري الرئيسان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون"، وأوضح أن المحادثات بين الجانبين "تشمل أيضاً التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتعتبر الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بحجم مبادلات يتراوح بين 3.5 و5 مليارات دولار سنوياً، ويتخطى حجم الاستثمارات التركية في الجزائر عتبة 3 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعها فوق 5 مليارات دولار، كما يرتبط البلدان بمعاهدة صداقة استراتيجية منذ 2006.

وبعد زيارته إلى الجزائر، سيتوجه أردوغان والوفد المرافق له إلى غامبيا والسنغال، وتستمر جولته إلى الدول الإفريقية الثلاث حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us