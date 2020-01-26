سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يصل إلى الجزائر بادئًا جولته الإفريقية وليبيا على رأس القضايا
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد تركي رفيع، في بداية لجولة إفريقية ستشمل غامبيا والسنغال وتمتد حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.
أردوغان يصل إلى الجزائر بادئًا جولته الإفريقية وليبيا على رأس القضايا
زيارة أردوغان إلى الجزائر تحظى&nbsp;بأهمية، كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة / AA
26 يناير 2020

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر الأحد، إلى الجزائر، في إطار زيارته الرسمية للبلاد، تلبيةً لدعوة نظيره عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال أردوغان، بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر، عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس تبون.

وشهد المطار حفل استقبال رسمي بمناسبة قدوم أردوغان والوفد المرافق له، إذ عُزف نشيدا البلدين.

ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أقار ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

كما يرافقه وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده عازمة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية.

وتحظى زيارة أردوغان إلى الجزائر بأهمية، كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعد زيارته إلى الجزائر، سيتوجه أردوغان والوفد المرافق له إلى غامبيا والسنغال، على أن تمتد الجولة الإفريقية إلى الدول الثلاث حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

في سياق آخر، أكد أردوغان حرص حكومته على تضميد جراح مواطنيها الذين تدمرت أو تضررت منازلهم بسبب الزلزال العنيف شرقي البلاد.

وقال إن عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 31 والإصابات 1607 مواطنين، فيما جرى إنقاذ 45 من تحت الأنقاض، وأعلن أن 1503 من المصابين جراء الزلزال انتهى علاجهم وخرجوا من المستشفيات.

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لضمان ألا يتعرض مواطنونا الذين تدمرت أو تضررت منازلهم للأذى في هذه الظروف الشتوية".

من جهة أخرى، شدد أردوغان على أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لم يلتزم مسار السلام للصراع في بلاده لا في موسكو ولا برلين.

وحول الملف السوري، قال: "للأسف لا يزال النظام يواصل انتهاكه للتفاهمات بخصوص إدلب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us