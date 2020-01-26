قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن زلزال ألازيغ شرقي البلاد، ارتفع إلى 35 شخصاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة أجراها إلى مقر رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "أفاد" بالعاصمة أنقرة.

واطّلع أوقطاي على آخر المعلومات الواردة من ولاية ألازيغ، إضافة إلى الفعاليات التي تقوم بها أفاد.

وأوضحت أفاد في بيان، أن عدد جرحى الزلزال بلغ ألفاً و556 شخصاً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى انتشالهم من تحت الأنقاض أحياءً 45 شخصاً.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "الحزن العميق لفقدان الأرواح وتدمير الممتلكات في أعقاب الزلزال الذي ضرب ولاية الازيغ التركية مساء الجمعة".

وقدم الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك فجر الأحد، "تعازيه لأسر الضحايا وكذلك لشعب تركيا وحكومتها".

وأكد البيان "تضامن الأمم المتحدة مع تركيا وعرضها تقديم الدعم".

في سياق متصل، ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فجر الأحد، ولاية ملاطيا جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد على موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال يقع في قضاء بوتورجة بالولاية الساعة 05:22 بالتوقيت المحلي، مشيرةً إلى أن الزلزال وقع على عمق 11.5 كم، من دون تفاصيل أخرى.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرقي تركيا بلغت قوته 6.8 درجة مركزه ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.