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أردوغان يعد ببناء منازل لمتضرري الزلزال وبذل الحكومة قصارى جهدها كي لا يُترك أحد بلا مأوى، ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل توسّعت في هدم منازل الفلسطينيين.

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زلزال يضرب شرق تركيا في ولاية أزلايغ

أردوغان: سنبني منازل لمتضرري الزلزال ولن نترك أحداً بلا مأوى

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن لا تترك الحكومة أحداً دون مأوى وأن تبني على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا مساء الجمعة. [TRT عربي]

وبعد جولة تفقُّدية بين أنقاض المباني المنهارة في قضاء سيفريجه بولاية ألازيغ، تَوجَّه أردوغان إلى جامع مولانا في القضاء للمشاركة في صلاة جنازة عائشة غُل جيفلاك وابنها محمد صالح جيفلاك، اللذين لقيا حتفهما جرّاء الزلزال. [TRT عربي]

وعقب الصلاة وتقديم التعازي قال أردوغان في تصريح صحفي: "سبق أن شهدنا عديداً من الزلازل، إلا أن شعبنا نجح في تجاوز هذه المحن عبر التحلِّي بالصبر". [الأناضول]

منظمة التحرير: إسرائيل توسّعت في هدم منازل الفلسطينيين

قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية توسّعت في سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مؤخَّراً في الأراضي المصنفة "ج" التي تشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. [TRT عربي]

وأضافت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية توسّعت في سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مؤخَّراً في الأراضي المصنفة "ج" التي تشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. [الأناضول]

وأشار إلى أنه خلال الفترة نفسها أصدرت السلطات الإسرائيلية 56 تصريح بناء، تَبيَّن أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدّمها فلسطينيون، بل في إطار خطتها لنقل أبناء عشيرة "الجهالين" الفلسطينية من مكان سكنها شرقي القدس، إلى منطقة قرب العيزرية القريبة من القدس. [TRT عربي]