سياسة
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جرحى بين صفوف المتظاهرين في اشتباكات أمام مقر الحكومة بلبنان
بعد 100 يوم من اندلاع احتجاجات لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تظاهر مئات السبت في شوارع بيروت تنديداً بالحكومة الجديدة وعدم تلبيتها مطالب الشارع، وواصلت التظاهرات أمام مقرّ الحكومة، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والأمن تَسبَّبَت في إصابة البعض.
جرحى بين صفوف المتظاهرين في اشتباكات أمام مقر الحكومة بلبنان
جرحى بين صفوف المتظاهرين في اشتباكات أمام مقر الحكومة في لبنان / AP
25 يناير 2020

اندلعت مواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين السبت، أمام مقر مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل الأناضول بأن محتجين اجتازوا أحد العوائق أمام المدخل الرئيسي لمجلس الوزراء، محاولين اقتحام المقر رفضاً لحكومة حسان دياب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أطلقوا ألعاباً نارية على عناصر القوات الأمنية.

وفتحت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، ثم أطلقت عليهم قنابل غاز مسيل للدموع.

وطلبت قوى الأمن عبر تغريدة على تويتر في وقت سابق، من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة "رياض الصلح"، حفاظاً على سلامتهم.

وتحدثت وسائل إعلامية لبنانية عن سقوط جرحى بين المحتجين، ولم يصدر بيان رسمي في هذا الشأن.

فيما تظاهر مئات في بيروت السبت، رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لاعتقادهم أنها لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل 100يوم ضد الطبقة السياسية.

وانطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط العاصمة في ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش.

وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة"، وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" بالحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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