سياسة
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منظمة التحرير: إسرائيل توسّعت في هدم منازل الفلسطينيين
أفاد تقرير أعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بأن إسرائيل توسعت في سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الأراضي المصنفة في المنطقة "ج" التي تشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية.
منظمة التحرير: إسرائيل توسّعت في هدم منازل الفلسطينيين
منظمة التحرير: إسرائيل توسّعت في هدم منازل الفلسطينيين بالمنطقة "ج" / Reuters
25 يناير 2020

قالت منظمة التحرير الفلسطينية السبت، إن السلطات الإسرائيلية توسّعت في سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مؤخَّراً في الأراضي المصنفة "ج" التي تشكّل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأفاد تقرير أعده "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير، بأن إسرائيل وافقت خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، على 12طلباً فقط قدّمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المناطق "ج"، من أصل 1485 طلباً.

وذكر التقرير أن إسرائيل أصدرت خلال ذات الفترة، 2147 أمراً بهدم مبانٍ فلسطينية في المنطقة ذاتها بزعم البناء غير المرخَّص.

وأشار إلى أنه خلال الفترة نفسها أصدرت السلطات الإسرائيلية 56 تصريح بناء، تَبيَّن أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدّمها فلسطينيون، بل في إطار خطتها لنقل أبناء عشيرة "الجهالين" الفلسطينية من مكان سكنها شرقي القدس، إلى منطقة قرب العيزرية القريبة من القدس.

وأضاف: "سياسة التوسُّع الاستيطاني والتعهُّد بضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، تجد طريقاً في برامج الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة".

ووفقاً لمنظمة "بِمكوم" الإسرائيلية غير الحكومية، فإن المنطقة التي تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالبناء فيها تبلغ مساحتها 0.5% من مساحة المنطقة "ج"، فيما تبلغ مساحة المخططات للمستوطنات 26% من نفس المنطقة، وفق ما جاء في التقرير الفلسطيني.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صعّدَت، مؤخراً انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، وسلمت إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلاً في عدة أحياء من المدينة المحتلة.

وأوضح أن إسرائيل هدمت ما يزيد على 200 منزل فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس في 2019، مقابل 177 في عام 2018، و142 في عام 2017.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، قُسّمَت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، "أ" و"ب" و"ج".

والمنطقة "أ" تمثل 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيّاً وإداريّاً، أما المنطقة "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وأخيراً تمثل المنطقة "ج" 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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