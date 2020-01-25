سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سنبني منازل لمتضرري الزلزال ولن نترك أحداً بلا مأوى
خلال تفقُّده ولاية ألازيغ التي ضربها زلزال مساء الجمعة، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المناطق المدمرة، ووعد الأهالي ببناء منازلهم التي سقطت جراء الزلزال في أسرع وقت ممكن.
أردوغان: سنبني منازل لمتضرري الزلزال ولن نترك أحداً بلا مأوى
أردوغان شارك في حمل نعش سيدة وابنها لقيا حتفهما جرّاء الزلزال / AP
25 يناير 2020

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بأن لا تترك الحكومة أحداً دون مأوىً وأن تبني على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا مساء الجمعة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في تشييع جنازة امرأة وولدها فقدا حياتهما في الزلزال، مشدداً على أن الشعب التركي قادر على تجاوز المحن عبر التحلِّي بالصبر.

وبعد جولة تفقُّدية بين أنقاض المباني المنهارة في قضاء سيفريجه بولاية ألازيغ، تَوجَّه أردوغان إلى جامع مولانا في القضاء للمشاركة في صلاة جنازة عائشة غُل جيفلاك وابنها محمد صالح جيفلاك، اللذين لقيا حتفهما جرَّاء الزلزال.

وعقب الصلاة وتقديم التعازي قال أردوغان في تصريح صحفي: "سبق أن شهدنا عديداً من الزلازل، إلا أن شعبنا نجح في تجاوز هذه المحن عبر التحلِّي بالصبر".

كدولة وشعب نبذل وسنبذل كل ما بوسعنا حتى النهاية، وسنواصل العمل على رفع كل هذه الأنقاض، وسنبني على وجه السرعة مباني بديلة لتلك التي دمّرها الزلزال، ولن نترك أحداً دون مأوىً

- الرئيس التركي - رجب طيب أردوغان

وأضاف: "كدولة وشعب نبذل وسنبذل كل ما بوسعنا حتى النهاية، وسنواصل العمل على رفع كل هذه الأنقاض، وسنبني على وجه السرعة مبانيَ بديلة لتلك التي دمّرها الزلزال، ولن نترك أحداً دون مأوى".

وذكرت كالة الأناضول أن أردوغان والوفد المرافق له شاركوا في حمل نعش السيدة وابنها في أثناء نقله إلى المقبرة.

ومساء الجمعة ضرب مناطق شرق تركيا زلزال بلغت قوته 6.8 درجة، مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 22 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 1031، في ولايات ألازيغ وملاطية وديار بكر وأديامان وباطمان وقهرمان مرعش وشانلي أورفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us