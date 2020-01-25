قدّمَت دول عديدة ومنظمات دولية السبت، تعازيها إلى تركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي وجنوب البلاد، بقوة 6.8 درجات.

ماليزيا

أعربت الحكومة الماليزية في بيان لها، عن حزنها العميق على ضحايا الزلزال الذي وقع مركزه بولاية ألازيغ، مساء الجمعة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، وان عزيزة وان إسماعيل: "الشعب الماليزي يقف إلى جانب شعب تركيا في يومه العصيب، ومستعد لتقديم كل أنواع المساعدة".

كازاخستان

فيما عبّر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في رسالة له عن تضامنه مع تركيا، وتعازيه للشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال.

جمهورية شمال قبرص

ونشر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، رسالة تَقدَّم فيها بالتعازي إلى تركيا، متمنياً الصبر والسلوان لشعبها.

جورجيا

وعبّرت وزارة الخارجية الجورجية في بيان لها، عن تضامنها مع الصديقة والحليفة الوثيقة تركيا، وحزنها حيال ضحايا الزلزال.

باكستان

وفي باكستان نشر رئيس وزراء البلاد عمران خان، رسالة تعزية أكّد فيها استعدادهم لتقديم أنواع الدعم كافة لتركيا.

قرغيزستان

أمّا رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، فبعث برسالة تعزية إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عبّر فيها عن حزنه حيال الضحايا.

قطر

من جهته بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى الرئيس أردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية السبت، أن نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بعثا ببرقيتَي تعزية مماثلتين.

بلغاريا

كما أجرت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زخارييفا، اتصالاً مع وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو، وقدمت له التعازي مبدية استعداد بلادها لتقديم المساعدة لتركيا.

أذربيجان

وتلقى أردوغان رسالة تعزية من نظيره الأذريّ إلهام علييف، قال فيها الأخير إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة للشعب التركي دائماً.

كندا

بدوره نشر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رسالة تعزية عبر تويتر قال فيها: "تلقينا نبأ مؤسفاً من تركيا، قلوبنا مع كل من أصيب أو فقد أحد أفراد أسرته، أنتم في صلواتنا هذه الليلة".

إقليم كردستان

وزير شؤون المكونات في إقليم كردستان شمالي العراق أيدن معروف، تقدم أيضاً في بيان له بالتعازي لتركيا في ضحايا الزلزال، معبّراً عن تضامنه مع الشعب التركي.

البوسنة والهرسك

من ناحيته قال رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك زيلكو كومسيتش، في رسالة تعزية وتضامن للرئيس أردوغان، إنه يشعر بحزن عميق إزاء ضحايا الزلزال شرقي تركيا.

ألبانيا

رئيس ألبانيا إيلير ميتا قال أيضاً في تغريدة عبر تويتر، إنه يتابع بحزن التطورات في تركيا التي تأثرت بالزلزال المأساوي، مؤكّداً تضامن بلاده مع الشعب التركي.

إيران

وعبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، عن حزنه إزاء الزلزال، مؤكّداً دعم بلاده لتركيا شعباً وحكومة.

من جهته أمر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، مؤسسة الحالات الطارئة في بلاده، بالتأهُّب لإرسال فرق خاصة إلى منطقة الزلزال حال تلقت طلباً من تركيا.

روسيا

بدوره بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببرقية تعزية إلى نظيره التركي أردوغان، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع تركيا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

السويد

وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند، كتبت بدورها تغريدة على تويتر، أعربت فيها عن تعازيها لجميع المتضريين من الزلزال العنيف.

الأردن

كذلك بعث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ببرقية إلى الرئيس أردوغان، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والشعب التركي الشقيق.‎

وفي بيان قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي: "رحم الله ضحايا الزلزال في تركيا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحرّ التعازي والمواساة للأشقاء".

ألمانيا

وبعثت المستشارة الألماينة أنجيلا ميركل، ببرقية تعزية إلى الرئيس أردوغان على خلفية الزلزال، أعربت فيها عن حزنها العميق واستعداد برلين لتقديم الدعم الفعال للجانب التركي.

الصومال

وأجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الصومال أحمد عيسى عوض، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، لتقديم التعازي والتعبير عن التضامن.

رومانيا

وعبّر وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، في تغريدة على تويتر، عن حزنه العميق إزاء ضحايا الزلزال، وتقدم بالتعازي للشعب التركي.

أوكرانيا

وغرّد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على تويتر، بقوله إن أوكرانيا تقف بجانب تركيا في هذا الوقت العصيب.

وفي تغريدة على تويتر، كتب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "تضامن تامّ مع الشعب التركي".

وتلقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اتصالات هاتفية للتعزية من نظرائه في قيرغيزستان وأذربيجان وكازاخستان.

في السياق نفسه قالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن وزير الخارجية التركي تَلقَّى اتصالين من نظيريه الإيراني جواد ظريف، والهولندي ستيف بلوك، للعبير عن التعزية والتضامن.

ومساء الجمعة ضرب زلزال مناطق شرقي وجنوب شرقي تركيا، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الزلزال أدَّى إلى مصرع 22 شخصاً بينهم 18 في ولاية ألازيغ، و4 بولاية ملاطية.

كما أعلن إنقاذ 39 شخصاً من تحت الأنقاض، وأكّد أنه ليس بين مصابي الزلزال حالات حرجة، حسب المعلومات المتوافرة.

وذكر صويلو أن 398 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال، 13 منها بقوة تفوق 4 درجات، وإحداها بقوة 5.4 درجات.

وبلغ عدد الوفيات 22 شخصاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 1031، في ولايات ألازيغ وملاطية وديار بكر وأديامان وباطمان وقهرمان مرعش وشانلي أورفا.