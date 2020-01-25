توجَّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إلى ولاية ألازيغ التي ضربها الزلزال مساء الجمعة، لإجراء جولة تفقدية.

وألغى الرئيس أردوغان مشاركته المقررة في اجتماع الجمعية العامة لمجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية في إسطنبول، وتوجه إلى ألازيغ.

ومن المنتظر أن يتفقد أردوغان مناطق ضربها الزلزال، ويطَّلع على حجم الأضرار وسير عمليات البحث والإنقاذ والأنشطة الإغاثية.

كما توجَّه رئيس البرلمان مصطفى شنطوب إلى ولاية ألازيغ، ليرافق الرئيس أردوغان في جولته التفقدية.

والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 22 وفاة.

وأوضح صويلو أن الزلزال أدى إلى مصرع 18 شخصاً في ولاية ألازيغ، فضلاً عن 4 آخرين بولاية ملاطية.

وذكر صويلو أن 398 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال، 13 منها بقوة تفوق 4 درجات وأحدها بقوة 5.4 درجة.

بدوره، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة، ولا توجد بينهم حالات حرجة.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرقي تركيا بلغت قوته 6.8 درجة ومركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.