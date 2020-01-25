سياسة
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محتجون يمنعون قوات الأمن العراقية من اقتحام ساحة التحرير ببغداد
قال مصدر أمني عراقي السبت، إن مئات المحتجين منعوا قوات الأمن من التقدم باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، في مسعى لإنهاء الاعتصام المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
محتجون يمنعون قوات الأمن العراقية من اقتحام ساحة التحرير ببغداد
مئات المحتجين شكّلوا حواجز بشرية لمنع قوات مكافحة الشغب من التقدم / AP
25 يناير 2020

قال مصدر أمني عراقي السبت، إن مئات المحتجين منعوا قوات الأمن من التقدم باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، في مسعى لإنهاء الاعتصام المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "قوات مكافحة الشغب تقدمت نحو ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني، بعد رفع الحواجز الأسمنتية باتجاه ساحة التحرير، في محاولة لإنهاء التظاهرات".

وأضاف أن "مئات المحتجين شكلوا حواجز بشرية لمنع قوات مكافحة الشغب من التقدم".

من جهته، قال كريم الأسدي، أحد المحتجين في ساحة التحرير، للأناضول، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء أثناء تقدمها باتجاه الساحة لاقتحامها، لكن مئات المتظاهرين تصدَّوا لهم ومنعوهم من عملية الاقتحام".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جسر الأحرار وساحتَي الطيران وقرطبة وطريق محمد القاسم السريع بشكل كامل، بعد إغلاقه قبل أيام على خلفية توتر الوضع الأمني بالعاصمة، مؤكدة أن جميع الطرقات مفتوحة، حسب بيان.

وأغلقت قوات الأمن جسر الأحرار بالحواجز الكونكريتية (الأسمنية) نهاية 2019، بعد محاولة عدد من المحتجين عبوره، فيما أغلقت جميع الطرقات المؤدية إلى ساحة الطيران قبل أيام على خلفية توتر الوضع الأمني بالساحة، في حين أغلق محتجون طريق محمد قاسم بعد تصاعد حدة الاحتجاجات منذ الأحد الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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