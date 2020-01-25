سياسة
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وزراء أتراك يتفقدون سير الإنقاذ جرّاء زلزال ألازيغ ويعقدون مؤتمراً صحفياً
تفقَّد ثلاثة وزراء أتراك السبت، عمليات البحث والإنقاذ في حي مصطفى باشا بمدينة ألازيغ، عقب الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد مساء الجمعة، وعقد الوزراء الثلاثة مؤتمراً صحفياً للوقوف على آخر التطورات وجهود الإغاثة والإنقاذ.
وزراء أتراك يتفقدون سير الإنقاذ جرّاء زلزال ألازيغ ويعقدون مؤتمراً صحفياً
زلزال يضرب مناطق شرق تركيا بقوة 6.8 درجة ومركزه ولاية ألازيغ / AA
25 يناير 2020

تفقَّد ثلاثة وزراء أتراك السبت، عمليات البحث والإنقاذ في حي مصطفى باشا بمدينة ألازيغ، عقب الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد مساء الجمعة.

واطلع وزراء الداخلية سليمان صويلو والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم والصحة فخر الدين قوجه على معلومات من المعنيين حول سير عمل البحث والإنقاذ.

وفي تصريح صحفي، قال صويلو إنه جرى إنقاذ شخص ولا يزال العمل جارياً على انتشال ثلاثة آخرين محاصرين تحت أنقاض مبنى منهار في الحي.

وعقب تصريحات صويلو بفترة وجيزة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص آخر من تحت الأنقاض، عقب 14 ساعة من وقوع الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرقي تركيا بلغت قوته 6.8 درجة ومركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأشار بيان صادر عن آفاد إلى أن المنطقة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء سيفرجه بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ولفت إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 21، فيما بلغ عدد المصابين 1030 في ولايات ألازيغ وملاطية وديار بكر وأديامان وباطمان وقهرمان مرعش وشانلي أورفا.

مؤتمر صحفي مشترك

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 22 وفاة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرَي البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم والصحة فخر الدين قوجه بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وأوضح صويلو أن الزلزال أدى إلى مصرع 18 شخصاً في ولاية ألازيغ، فضلاً عن 4 آخرين بولاية ملاطية.

كما أعلن إنقاذ 39 شخصاً من تحت الأنقاض.

وأكد الوزير أنه لا توجد حالات حرجة بين مصابي الزلزال، حسب المعلومات المتوفرة. وأشار الوزير إلى أنه لم يتبقَّ أحد عالق تحت الأنقاض في قضاء دوغان يول بولاية ملاطية.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية قررت تفريغ سجن ولاية أديامان نتيجة أضرار لحقت به جراء الزلزال.

بدوره قال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً بينهم 34 يخضعون للعلاج في العناية المركزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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