سياسة
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العراق.. الأمن يقتحم اعتصام البصرة ويعتقل محتجين
اقتحمت قوات الأمن اعتصام البصرة واعتقلت عدداً من المحتجين وقامت بحرق الخيام، حسب مصدر أمني عراقي.
العراق.. الأمن يقتحم اعتصام البصرة ويعتقل محتجين
اقتحام ساحة الاعتصام في البصرة من قبل قوات الأمن  / AFP
25 يناير 2020

أكد مصدر أمني عراقي السبت، اعتقال عدد من المحتجين بعد اقتحام ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، من قِبل القوات الأمنية.

وقال المصدر إن "قوات الأمن اقتحمت ساحة اعتصام البصرة واعتقلت عدداً من المعتصمين بعد حرق خيمهم".

كما أكد شهود من المتظاهرين أن قوة أمنية اقتحمت الساحة وأحرقت عدداً من خيم الاعتصام.

ووجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال بنزول الجيش إلى الشارع، لتأمين المحيط الخارجي لوجود المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام.

وفي غضون الأيام الثلاثة المنصرمة، كرر مجهولون يُعتقد أنهم من المليشيات إطلاق الرصاص الحي في البصرة ولاذوا بالفرار، ما تسبب في مقتل وإصابة لعدد من المتظاهرين.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد السبت، فتح جسر الأحرار وساحتَي الطيران وقرطبة وطريق محمد القاسم السريع بشكل كامل بعد إغلاقه قبل أيام، على خلفية توتر الوضع الأمني، مؤكدة أن جميع الطرق في العاصمة مفتوحة، حسب بيان القيادة.

و"جرى تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة وإعادة افتتاحهم أمام حركة السيارات بشكل دائم".

وأغلقت قوات الأمن جسر الأحرار بالحواجز الكونكريتية (الإسمنية) نهاية العام الماضي، بعد أن حاول عدد من المحتجين عبوره، فيما أُغلق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران قبل أيام، على خلفية توتر الوضع الأمني بالساحة، في حين أغلق محتجون سريع محمد قاسم بعد تصاعد حدة الاحتجاجات منذ الأحد الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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