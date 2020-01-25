سياسة
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ارتفاع عدد وفيات زلزال شرق تركيا إلى 29
قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، إن عدد ضحايا زلزال الجمعة ارتفع إلى 29 حالة وفاة و1466 مصاباً في عدد من الولايات التركية، مشيرة إلى إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ.
ارتفاع عدد وفيات زلزال شرق تركيا إلى 29
 عدد الوفيات وصل إلى 29 شخصاً / AA
25 يناير 2020

ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب عدة ولايات شرقي تركيا الجمعة إلى 29 شخصاً.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، السبت إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 29 والجرحى إلى ألف و466 شخصاً، فيما ارتفع عدد الناجين الذين انتُشلوا من تحت الأنقاض إلى 43 شخصاً.

ومساء الجمعة ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية ألازيغ (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد قنديلّي لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال 6.5 درجة.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" إلى أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها على 4 درجات بعد زلزال قضاء سيفر جه بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ولفت البيان إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 29، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ وملاطية وديار بكر وأديامان وباطمان وقهرمان مرعش وشانلي أورفا في وقت سابق، ثم ارتفعت الأعداد مع مواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأوضح البيان أنه جرى إرسال عديد من المستلزمات والمعدات والمركبات إلى منطقة الزلزال، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد في بيان مقتضب السبت، إنه أُنقِذَ شخصان من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه وجود ما يقرب من 30 شخصاً تحت الأنقاض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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