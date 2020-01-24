سياسة
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6 قتلى على الأقل جرَّاء زلزال ألازيغ شرقي تركيا
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" مقتل 6 أشخاص وفق معلومات أولية جراء زلزال ألازيغ، الذي وقع مساء الجمعة شرقي تركيا.
6 قتلى على الأقل جرَّاء زلزال ألازيغ شرقي تركيا
قال صويلو إن وزارة الداخلية تلقت بلاغات بتضرر 10 أبنية في الولاية / AA
24 يناير 2020

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" مقتل 6 أشخاص وفق معلومات أولية جراء زلزال ألازيغ، الذي وقع مساء الجمعة شرقي تركيا.

وقال والي ألازيغ إن 225 مصاباً وصلوا إلى المستشفيات بينهم اثنان بحالة حرجة جرَّاء الزلزال.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن مقتل أربعة أشخاص في وقت سابق بعد وقت قصير من وقوع الزلزال.

وقال صويلو إن وزارة الداخلية تلقت بلاغات بتضرر 10 أبنية في الولاية.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعلنت في وقتٍ سابق وقوع هزتين ارتداديتين في ولاية ألازيغ شرقي البلاد عقب الزلزال الذي ضرب الولاية الجمعة.

وذكرت الإدارة على موقعها الإلكتروني أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 5.1 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ، عقب الزلازل الذي ضرب الولاية بقوة 6.8 درجات.

وأشارت إلى أن الهزة الارتداية الأولى وقعت على عمق 7.03 كيلومتر، والثانية على عمق 10.62 كيلومتر .

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، وقع زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر في آلازيغ على عمق 6.75 كم حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد قنديلي أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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