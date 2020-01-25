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أردوغان يقول إن تركيا لن تترك السرّاج وحيداً على جبهات القتال، والصين تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد.

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أردوغان: لن نترك السرّاج وحيداً على جبهات القتال

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتوقف عن تقديم الدعم لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، وأنها لن تتركه "وحيداً على الجبهات"، مشيراً إلى موافقة أغلبية البرلمان التركي على دعم تركيا لحكومة الوفاق. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مدينة إسطنبول، أشار فيه إلى أن الإمارات ومصر تدعمان الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح. [الأناضول]

من جانبها قالت ميركل إن الاشتباكات في ليبيا تراجعت كثيراً بعد مؤتمر برلين، مشيرة إلى أن حفتر لم يوقّع حتى الآن على اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنه قدّم موافقة شفوية عليها. [الأناضول]

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 25 شخصاً

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصاً، والإصابات إلى 830 حالة، حسب بيان لجنة الصحة الوطنية الصينية. [TRT عربي]

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس بلغ عددهم 1072 شخصاً، تأكد إصابة 830 منهم، في حين بلغ عدد المدن التي فرضت فيها الحكومة الصينية الحجر الصحي 8 مدن. [TRT عربي]

وأعلنت الصين شروعها في بناء مستشفى خاص مخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا القاتل الجديد. [الأناضول]