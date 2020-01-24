سياسة
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5 دول خليجية تتخذ إجراءات احترازية ضدّ "كورونا الجديد"
أعلنت قطر والكويت والإمارات والسعودية وسلطنة عمان الجمعة، فرض إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس "كورونا الجديد"، من خلال فحص القادمين من الصين لمنع انتشار المرض.
5 دول خليجية تتخذ إجراءات احترازية ضدّ "كورونا الجديد"
بلغ عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس 1072، تأكد إصابة 887 منهم،  وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية. / DPA
24 يناير 2020

أعلنت 5 دول خليجية فرض إجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس "كورونا الجديد" من خلال فحص القادمين من الصين لمنع انتشار المرض.

وأجرت وزارة الصحة القطرية في مطار حمد الدولي بالدوحة الجمعة، فحصاً طبيّاً لنحو 200 مسافر قدموا من المطارات الصينية، للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس القاتل. ولم يُعثر على أي حالة مرض بين القادمين، وفق بيان.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية "جاھزیة العیادات الصحیة وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت لحالات الطوارئ".

وأشارت في بيان إلى تزوید المنافذ الحدودیة بالكامیرات الحراریة، وتعمیم تطبيق إجراءات إلزام الركاب القادمین إلى الكویت من الدول المعلن عن ظھور المرض فیھا ملءَ الإقرار الصحي.

وأعلنت السلطات الصحية في إمارتي دبي وأبو ظبي أيضاً تطبيق إجراءات فحص للقادمين من الأراضي الصينية إلى مطاريهما، وهما من أكبر مطارات العالَم، وفق بيان لوزارة الصحة الإماراتية.

كذلك نفّذَت وزارة الصحة في سلطنة عُمان حملات توعوية ضد الفيروس الجديد.

ودعت مواطنيها، عبر حساب الوزارة على تويتر، إلى تجنُّب الأماكن المزدحمة في المدن التي أعلن فيها انتشار المرض.

والخميس أكّدَت وزارة الصحة السعودية عدم رصدها أي حالة مصابة بذلك الفيروس.

فيما نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر موقعه في تويتر، تغريدات تحمل آخر المستجدات عن الفيروس وكيفية الوقاية منه.

ونشر المركز بياناً يشمل عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس، من بينها التنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلند وكوريا الجنوبية.

وبلغ عدد الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس 1072، تَأكَّد إصابة 887 منهم، فضلاً عن وفاة 26 شخصاً، حسب بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية الصينية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل الأعراض الحمى ومشكلات التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب في المتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين في حالة من الرعب سادت العالَم أجمع، بخاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالَمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.

ودفعت هذه التحذيرات دولاً خليجية، في مقدمتها الكويت، إلى الإعلان عن إجراءات احترازية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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