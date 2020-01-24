أرسلت 3 ولايات تركية الجمعة، 45 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية للمحتاجين في محافظة إدلب السورية التي تشهد مأساة جرَّاء تعرُّضها لهجمات من النظام وروسيا ومجموعات إرهابية.

جاء ذلك في إطار الحملة الإنسانية الرامية إلى مساعدة أهالي إدلب، أطلقتها مؤخراً منظمات تركية على رأسها هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، بدعم من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وغيرها.

وفي هذا الإطار أرسلت ولايات قيصري 23 شاحنة مساعدات، وأرزينجان 20 شاحنة، وقرمان شاحنتين، محملة بمساعدات مختلفة للمحتاجين في إدلب، كما أرسلت شركة تركية مركزها في ولاية طرابزون 4 آلاف و320 حذاءً.

وأقيمت في الولايات الثلاث مراسم لتوديع الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية مختلفة، بحضور مسؤولين محليين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قيمة التبرعات في الحملة الإنسانية الرامية إلى مساعدة أهالي إدلب شمال سوريا، وصلت إلى 168 مليون ليرة تركية (أكثر من 29 مليون دولار).

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق بلاده حملة جديدة لإغاثة نازحي إدلب، مشيراً إلى أن تركيا ستشرع في بناء منازل مؤقتة تتراوح مساحة الواحد منها بين 20 و25 متراً مربعاً، قرب الحدود السورية-التركية.