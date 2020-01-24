سياسة
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السودان يدعو منظمات الإغاثة "المطرودة" إلى العودة "دون قيود"
قال المفوض العامّ لمفوضية العون الإنساني بالسودان عباس فضل الله، إن السودان أصدر قراراً بالسماح للمنظمات بالتحرك دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح، بعد أن كانت مطرودة من البلاد في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
السودان يدعو منظمات الإغاثة "المطرودة" إلى العودة "دون قيود"
تعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة بجانب 104 منظمات أجنبية / AA
24 يناير 2020

دعا السودان الجمعة، المنظمات الإنسانية الدولية "المطرودة" من البلاد في عهد الرئيس السابق عمر البشير، للعودة إلى استئناف أعمالها "دون قيود".

وقال المفوض العامّ لمفوضية العون الإنساني بالسودان عباس فضل الله: "أصدرنا قراراً بالسماح للمنظمات بالتحرك دون قيود أو إذن في كل المناطق حتى التي تقع تحت سيطرة حركات الكفاح المسلح"، وفق ما أوردته وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأوضح أن "المفوضية أطلقت نداء لعودة المنظمات الدولية للعمل في السودان، نسبة إلى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة".

وأشار فضل الله إلى أن "المنظمات تُعَدّ الذراع اليمنى للحكومة لتكملة الخدمات وملء الفراغ في الاحتياجات الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة".

وكشف عن بدء عودة بعض المنظمات المطرودة في عهد النظام السابق، وإعادة تسجيلها، معرباً عن أسفه للمضايقات التي كانت تجدها المنظمات سابقاً.

وأشاد فضل الله بجهود منظمة "أطباء بلا حدود"، ودورها الكبير في تقديم الخدمات للاجئين من دولة جنوب السودان، والمجتمع المستضيف بولاية النيل الأبيض.

وفي 2009 طردت الحكومة السودانية عدداً من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دارفور، بحجة تزويد مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية بمعلومات كاذبة استُخدمت لتحرير مذكّرة اعتقال بحق الرئيس السابق البشير بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق النزاعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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