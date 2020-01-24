أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إلى أن بلاده تعتزم البدء في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم هذا العام؛ حتى تتمكن وزارة الدفاع من التركير على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إسبر للصحفيين خلال زيارته لميامي.

وقال "إن كنت سأحدد موعداً نهائياً (لمراجعة توزيع القوات) فإنني أريد التأكد من أننا سنكون في وضع أفضل بعض الشيء بحلول بداية السنة المالية المقبلة"، التي تبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأردف "لهذا أريد التحرك على نحو سريع".

وقد بدأ بالفعل الوزير الأمريكي في مراجعة البعثات العسكرية في أمريكا اللاتينية ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى توجيه المزيد من القوات إلى آسيا وإعادة قوات أخرى إلى الولايات المتحدة.